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У звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайдено катівню окупантів, - Офіс генпрокурора

Вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які працювали на представників країни-агресора.

У звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайдено катівню окупантів, - Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань", де під час окупації російська армія катувала людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, тиждень тому українські військові звільнили Козачу Лопань на Харківщині. До селища вони дійшли пішки.

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