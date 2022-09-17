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Наступ України свідчить про ефективність допомоги західних союзників, - прем’єр Естонії

Вона наголосила, що щодо Росії необхідно застосовувати політику стримування.

Наступ України свідчить про ефективність допомоги західних союзників, - прем’єр Естонії
Фото: ERR

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що останні наступальні дії України свідчать про ефективність допомоги, яку вона отримує від західних союзників.

Про це вона заявила на конференції Військового комітету Північноатлантичного Альянсу, повідомляє ЕRR.

"Росія хоче за будь-яку ціну підірвати нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України. В арсеналі терористичної тактики Кремля як всесвітній голод, так і залякування ядерною катастрофою, як знаряддя шантажу використовується також енергетика", – зазначила Каллас.

Вона наголосила, що щодо Росії необхідно застосовувати довгострокову політику стримування: "В її центрі має бути всебічна підтримка України. Зведення з поля бою доводять, що наша військова допомога була результативною, і її обсяги необхідно збільшувати".

Естонська прем’єрка вважає, що необхідно підвищувати ціну агресії через санкції та політичну ізоляцію Росії.

"Якщо ми рішуче не зупинимо російську агресію, жодна країна у світі не зможе відчувати себе в безпеці", – підкреслила Каллас.

Конференція Військового комітету НАТО розпочалася в Таллінні 16 вересня. У ній беруть участь командувачі збройних сил союзників. Вперше у заході беруть участь представники Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, що уряд Естонії схвалив проект розпорядження про припинення договору з Росією про співпрацю та взаємну допомогу з митних питань.

Також міністр оборони Естонії Ханно Певкур відвідав Україну і передав мобільний госпіталь для ЗСУ.

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