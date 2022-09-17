Київ зможе їх отримати не раніше 2025 року.

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.

Зазначається, що контракт на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 млн євро. Очільники Міноборони України Олексій Резніков та Німеччини Крістіне Ламбрехт обговорювали цю угоду ще в середині липня.

Як пише Welt am Sonntag з посиланням на джерела з українського боку, сторони обговювали питання продажу RCH-155 кілька разів, останніми тижнями Німеччина не давала жодної відповіді.

Позитивні для України новини з'явилися у п’ятницю. Тоді колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що німецький уряд дав зелене світло продажу RCH-155.

"Це стане значним внеском у посилення ефективності українських військових. Сподіваюсь, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом", – сказав дипломат.

За даними газети, Україна зможе отримати САУ RCH-155 не раніше як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році.

Нагадаємо, після тривалих перемовин уряди Німеччини та Греції узгодили схему для передачі в Україну 40 БМП-1 радянського виробництва.