Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС

Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти зранку 17 вересня.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що зайнялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - розповів він.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 вересня, росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.
Повідомляється, що українські військові 17 вересня підняли український прапор у селі Діброва і селищі Щурове Донецької області.