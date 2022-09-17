Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС

Через обстріл у Миколаївці почалися перебої з водопостачанням.

Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти зранку 17 вересня.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що зайнялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - розповів він.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 вересня, росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.

Повідомляється, що українські військові 17 вересня підняли український прапор у селі Діброва і селищі Щурове Донецької області.