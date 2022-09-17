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СБУ затримала російського агента, який знімав на відеореєстратор позиції ЗСУ

Зрадником виявився мешканець Миколаєва, який неодноразово висловлював прокремлівські погляди.

СБУ затримала російського агента, який знімав на відеореєстратор позиції ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам воєнної розвідки РФ отримати закриту інформацію щодо позицій Сил оборони на південному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів. Зрадником виявився мешканець обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди.

Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу з використанням месенджерів.

Нагадаємо, що Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України, затримавши у Києві російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку "Азов".

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