Понад 1145 дітей загинули та поранені внаслідок агресії росіян

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 394 вбитих та поранених.

Станом на ранок 17 вересня більш ніж 1145 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 389 дітей загинули та понад 756 зазнали поранень.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 394, Харківській - 218, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській – 26", - йдеться в повідомленні.

Так, 14 вересня в м. Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками 8 та 12 років. Стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.

Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років.

15 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Святогірськ Краматорського району Донецької області зазнав тілесних ушкоджень 17-річний хлопець. 16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків зазнали поранень двоє дітей 5 та 17 років.

Зазначається, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, що 10 вересня в результаті обстрілу с.Соловйове Ясинуватського району Донеччини було поранено 10-річного хлопчика.