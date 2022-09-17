ЗСУ знищили ще 200 росіян і багато ворожої військової техніки, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні орієнтовно 54 250 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, три танки, три крилатих ракети і літак.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54 250 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 202 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 701 (+11) од,

артилерійських систем – 1 306 (+4) од,

РСЗВ – 312 (+0) од,

засоби ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 251 (+1) од,

гелікоптерів – 216 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 236 (+3),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 121 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника на Донеччині, завдавши йому втрат в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.