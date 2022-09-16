Головне за день. П’ятниця, 16 вересня

Четверта поспіль ворожа атака по Кривому Рогу, жахливі знахідки в Ізюмі, вбивство колаборантів у Бердянську, пожежа в хмарочосі China-telecom. Яким запам’ятається 205-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вдень ворог завдав нового ракетного удару по Кривому Рогу. Це вже четверта атака за три дні.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях", – повідомив мер міста Олександр Вілкул. Згодом голова ОВА Валентин Резніченко додав, що є серйозні руйнації гідротехнічних споруд.

"Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі", – заявив він.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські підрозділи ППО знищили літак Су-24, дві крилаті ракети і безпілотник окупантів.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 вересня – у нашій новині.

Росія під час обстрілу Дніпропетровської області вбила у Великій Костромці двох людей. Вогонь вівся з артилерії.

Ще одна людина поранена, в стані середньої тяжкості. Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків – 48 та 52 років. По обіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються", – написав він.

У звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України. Військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками”, – поінформував Лубінець.

Загиблі військові, ймовірно, були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили. Це поховання військових може бути не єдиним в області.

Також, за словами Дмитра Лубінця, є дуже великі поховання цивільного населення, загинули цілі сім’ї.

В Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.

“Наші колеги в Україні стежать за ситуацією і мають на меті організувати моніторинговий візит до Ізюма для встановлення обставин смерті цих осіб”, – повідомила прес-секретар Офісу Елізабет Тросселл.

CNN з посиланням на власні джерела повідомляло, що за групою Управління ООН також має приїхати група з розслідування воєнних злочинів.

Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, щоб не повторювалися звірства, вчинені армією окупантів у Бучі, Маріуполі та Ізюмі.

“Сьогодні у місті Ізюм Харківської області працюють всі наші служби – слідчі, прокурори, експерти. Сьогодні в Ізюмі більше сотні журналістів – українських, міжнародних. Сьогодні світ має побачити, що залишила по собі російська армія – чергове масове поховання вбитих людей: дітей і дорослих, цивільних і військових. Закатованих, розстріляних, убитих обстрілами. Там поховані навіть цілі родини – мати, батько, донька. Понад 400 могил. У лісі біля Ізюма. Ми ще не знаємо точно, скільки там тіл. Ексгумація тільки почалася”, – повідомив Зеленський у Telegram.

“Скільки ще таких місць мають створити російські терористи, перш ніж світ їх зупинить?” – запитав Президент.

Детальніше – в нашій новині.

Мешканців тимчасово окупованих територій просять утриматись від відвідування громадських місць з 17 до 20 вересня.

“Окупаційні війська готують диверсії з використанням однострою Збройних Сил України та державного прапора”, – повідомили в оперативному командуванні “Південь”. В ОК зазначили, що ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій.

За розвідданими, провокації можуть бути влаштовані з 17 по 27 вересня, коли Маріуполь, Мелітополь і Бердянськ відзначатимуть дні міст.

Завезення форми ЗСУ і української символіки було зафіксовано до Мелітополя, Маріуполя, Енергодара, Бердянська та інших міст. Туди ж перекинули загони росгвардії з Чечні – вони, ймовірно, залучатимуться до вчинення злочинів.

Заступник "голови" так званої адміністрації окупованого Бердянська і його дружина вбиті, пише російське видання "Інтерфакс".

"Біля свого гаража було вбито "заступника" голови військово-цивільної адміністрації міста Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму", – йдеться у повідомленні.

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через оприлюднену LB.ua інформацію щодо його втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ. Про це LB.ua повідомили у Службі безпеки України.

У Службі безпеки зазначили: “Ці листи направлені з його власної ініціативи і жодним чином не є позицією Служби”. Там додали, що кадрове рішення щодо Юрія Палагнюка ухвалене т.в.о. голови СБУ і йдеться саме про виведення в розпорядження, тобто відсторонення.

У китайському місті Чанша спалахнула пожежа у хмарочосі державного телеком-оператора China-telecom.

Reuters зазначає, що в будівлі зберігалося 35 т палива для серверів. Хмарочос спалахнув буквально за 20 хвилин.

У момент загоряння у хмарочосі перебували люди, тому кількість жертв може обчислюватися сотнями.

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