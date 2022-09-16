Навмисне вбивство мирних жителів в Ізюмі не може бути виправданим, - посол Бродський

За попередніми даними, в Ізюмі поховано до 500 людей.

Посол Ізраїля в Україні Міхаель Бродський вражений масовими похованнями, які були знайдені у Ізюмі на Харківщині.

“Я вражений жахливими картинами масових поховань, знайдених на нещодавно звільненій території під Ізюмом. Навмисне вбивство мирних жителів не може бути виправданим і повинно бути розслідувано”, - написав Бродський.

I am appalled by the horrific pictures of mass graves found in the recently liberated area near #Izyum. Intentional killing of civilians cannot be justified, and must be investigated. — Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 16, 2022

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення. В Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.