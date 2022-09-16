Президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, щоб не повторювалися звірства, вчинені армією окупантів у Бучі, Маріуполі та Ізюмі.

Про це президент заявив у Telegram.

“Сьогодні у місті Ізюм Харківської області працюють всі наші служби – слідчі, прокурори, експерти. Сьогодні в Ізюмі більше сотні журналістів – українських, міжнародних. Сьогодні світ має побачити, що залишила по собі російська армія – чергове масове поховання вбитих людей: дітей і дорослих, цивільних і військових. Закатованих, розстріляних, убитих обстрілами. Там поховані навіть цілі родини – мати, батько, донька. Понад 400 могил. У лісі біля Ізюма. Ми ще не знаємо точно, скільки там тіл. Ексгумація тільки почалася”, – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що вже сьогодні є докази чергових звірств, скоєних за російської окупації.

“Тіло людини, яку задушили мотузкою і так з мотузкою на шиї і закопали. Тіла зі зламаними руками, з іншими слідами знущань. Братська могила з убитими військовими – 17 тіл, частина з них – з явними слідами катувань. Сьогодні світ має це побачити, світ має знати, що Росія всюди на окупованій території залишає такі сліди звірств, сліди терору. Ви бачили Бучу, ви бачили Маріуполь. Тепер Ізюм”, – зазначив він.

Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Він заявив: “скільки ще таких місць мають створити російські терористи, перш ніж світ їх зупинить?”.

“Сьогодні я звертаюся до усіх, до Америки і Європи, до політиків і суспільств, до ООН і усіх міжнародних організацій, до лідерів держав і кожної звичайної людини, яка цінує життя. Сьогодні немає тільки одного – визнання правди, визнання Росії державою-спонсором тероризму. РФ вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі, жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба визнати юридично. Треба діяти. Якщо такого визнання Росії державою-спонсором тероризму не буде, це буде зрадою усіх, хто був убитий російськими силами, хто був закатований, хто був похований у численних братських могилах по всій території, на яку зайшли російські солдати”, – сказав глава держави.

Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Президент переконаний, що “треба діяти, щоб Буча, Маріуполь, Ізюм більше не повторювалися”.

“Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму. Інакше її терор не зупинити”, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення, у тому числі родин із дітьми.