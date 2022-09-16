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Не треба говорити про те, чого немає, – у Генштабі ЗСУ звернулися до блогерів

"Це позначається на наших спроможностях та консолідації".

Не треба говорити про те, чого немає, – у Генштабі ЗСУ звернулися до блогерів
Фото: president.gov.ua

Сили оборони під керівництвом верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Вони керуються принципом єдиноначальності і не допускають всередині військового колективу розколів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі. Єдність і командна робота – запорука нашого успіху", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі звернулися до блогерів з проханням не розповідати про неіснуючі факти, бо це "позначається на наших спроможностях та консолідації".

"Ще раз: не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння. Багато нами вже зроблено, але попереду ще більше роботи, яка вимагає взаєморозуміння, довіри і поваги", – наголосили у Генштабі.

 

У медіа періодично з’являються повідомлення про нібито розкол між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Влада неодноразово заперечувала це і наголошувала, що всі сили спільно працюють на перемогу над агресором.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що в нього немає непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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