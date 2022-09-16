Не треба говорити про те, чого немає, – у Генштабі ЗСУ звернулися до блогерів

Сили оборони під керівництвом верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Вони керуються принципом єдиноначальності і не допускають всередині військового колективу розколів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
"Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі. Єдність і командна робота – запорука нашого успіху", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі звернулися до блогерів з проханням не розповідати про неіснуючі факти, бо це "позначається на наших спроможностях та консолідації".
"Ще раз: не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння. Багато нами вже зроблено, але попереду ще більше роботи, яка вимагає взаєморозуміння, довіри і поваги", – наголосили у Генштабі.
У медіа періодично з’являються повідомлення про нібито розкол між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Влада неодноразово заперечувала це і наголошувала, що всі сили спільно працюють на перемогу над агресором.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що в нього немає непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.