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Президент затвердив угоду з Євросоюзом про транспортний безвіз

На сайті Офісу президента опублікований відповідний указ.

Президент затвердив угоду з Євросоюзом про транспортний безвіз
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Twitter/Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Відповідний указ №654/2022 оприлюднений на сайті ОП.

"Затвердити угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні", – йдеться у документі.

 

Нагадаємо, 29 червня Україна та Євросоюз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, так званий транспортний безвіз. Тепер українським перевізникам не потрібні відповідні дозволи для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень у держави ЄС. 

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