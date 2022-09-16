Президент затвердив угоду з Євросоюзом про транспортний безвіз

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Відповідний указ №654/2022 оприлюднений на сайті ОП.

"Затвердити угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні", – йдеться у документі.

Нагадаємо, 29 червня Україна та Євросоюз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, так званий транспортний безвіз. Тепер українським перевізникам не потрібні відповідні дозволи для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень у держави ЄС.