€500 млн отримала Україна від ЄІБ на фінансування Укравтодору та Укрзалізниці, - Мінфін

Це частина другого пакету допомоги від банку на суму 1,59 млрд євро.

Україна отримала 500 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Коти спрямують для фінансування державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця". Це частина другого пакету допомоги від Європейського інвестиційного банку на суму 1,59 млрд євро, розробленого у співпраці з Європейською комісією.

"Дана фінансова допомога гарантується ЄС у межах Мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, яка була надана Україні від ЄІБ на початку березня 2022 року", - зазначили в міністерстві.

У Мінфіні додали, що першу частину другого пакету допомоги від ЄІБ скерують на термінові ремонти пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури в межах підтримки Укравтодору та Укрзалізниці.

Нагадаємо, президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойер ініціював відправлення наступної місії банку в Україну. Під час візиту приділять увагу участі банку у відбудові України та в державній програмі грантової підтримки малого й середнього бізнесу.