Міністерство інфраструктури України планує найближчим часом відновити залізничне сполучення Харкова з Ізюмом.

Про це повідомив очільник міністерства Олександр Кубраков.

За його словами, незабаром буде розроблено план логістичного об’єднання області, щоб у найкоротші терміни створити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях.

Кубраков додав, що пріоритетними роботами сьогодні також є розчищення доріг та зведення тимчасових переправ біля зруйнованих мостів.

“Всі залучені служби уже готові включитися на всі 100%, чекаємо “зеленого світла” від піротехніків ДСНС, які проводять розмінування”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Нагадаємо, Ізюм було звільнено під час наступальних дій Сил оборони України в Харківській області минулого тижня. 10 вересня зʼявилися перші кадри заходу ЗСУ в місто.

Відсьогодні, 15 вересня почне курсувати рейковий автобус між Харковом та Балаклією.