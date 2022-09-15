Міністерство інфраструктури України планує найближчим часом відновити залізничне сполучення Харкова з Ізюмом.
Про це повідомив очільник міністерства Олександр Кубраков.
За його словами, незабаром буде розроблено план логістичного об’єднання області, щоб у найкоротші терміни створити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях.
Кубраков додав, що пріоритетними роботами сьогодні також є розчищення доріг та зведення тимчасових переправ біля зруйнованих мостів.
“Всі залучені служби уже готові включитися на всі 100%, чекаємо “зеленого світла” від піротехніків ДСНС, які проводять розмінування”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Ізюм було звільнено під час наступальних дій Сил оборони України в Харківській області минулого тижня. 10 вересня зʼявилися перші кадри заходу ЗСУ в місто.
Відсьогодні, 15 вересня почне курсувати рейковий автобус між Харковом та Балаклією.