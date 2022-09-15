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Незабаром планується відновити залізничне сполучення Харкова з Ізюмом, – Кубраков

Триває розробка плану логістичного об’єднання Харківської області.

Незабаром планується відновити залізничне сполучення Харкова з Ізюмом, – Кубраков
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Міністерство інфраструктури України планує найближчим часом відновити залізничне сполучення Харкова з Ізюмом.

Про це повідомив очільник міністерства Олександр Кубраков.

За його словами, незабаром буде розроблено план логістичного об’єднання області, щоб у найкоротші терміни створити безпечні логістичні ланцюжки на звільнених територіях.

Кубраков додав, що пріоритетними роботами сьогодні також є розчищення доріг та зведення тимчасових переправ біля зруйнованих мостів. 

“Всі залучені служби уже готові включитися на всі 100%, чекаємо “зеленого світла” від піротехніків ДСНС, які проводять розмінування”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Нагадаємо, Ізюм було звільнено під час наступальних дій Сил оборони України в Харківській області минулого тижня. 10 вересня зʼявилися перші кадри заходу ЗСУ в місто. 

Відсьогодні, 15 вересня почне курсувати рейковий автобус між Харковом та Балаклією.

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