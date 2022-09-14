Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом

Нині Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Від нашої держави документ підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

Фото: Пресслужба Міністерства фінансів України

Цей меморандум дозволить пом'якшити економічні наслідки від війни з Росією.

Документ є продовженням оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів нашої держави наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.

У Мінфіні зазначили, що країни-кредитори висловили свою підтримку призупиненню виплат, щоб дозволити Кабміну збільшити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки, яка постраждала від війни.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

У міністерстві підкреслили, що призупинення виплат дозволить заощадити валютну ліквідність і забезпечити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки.

Загальна сума боргу, яку покриває згаданий меморандум, становить приблизно 3,1 мільярда доларів.

"Після підписання цього Меморандуму ми будемо мати двосторонні переговори з нашими країнами-партнерами. Разом з ними ми продовжуватимемо шукати рішення, які дозволять Україні мати доступ до валютної ліквідності, щоб покрити наш щомісячний дефіцит державного бюджету під час війни у короткостроковій перспективі, впоратись з нашими фінансовими зобов’язаннями в середньостроковій перспективі та якнайшвидше відновити нашу економіку, коли ми переможемо", - сказав Марченко.

Група офіційних кредиторів України також закликала всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко досягти згоди з Україною щодо призупинення виплат за боргом.

Нагадаємо, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів заявила, що готова відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 р. Відстрочка може бути продовжена ще на рік, до кінця 2024 р.

Згодом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наша держава зекономить близько 200 млрд грн через відтермінування виплат по зовнішніх зобов’язаннях.