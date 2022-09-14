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ЄС продовжив санкції проти Росії, Угорщина відмовилась від їх блокування

Без продовження санкцій термін їх дії закінчився б у четвер.

ЄС продовжив санкції проти Росії, Угорщина відмовилась від їх блокування

Сьогодні, 14 вересня, Євросоюз прийняв рішення про продовження обмежувальних заходів проти російських фізичних та юридичних осіб. 

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на APA.

"Угорщина відмовилася від блокування продовження санкцій ЄС проти Росії. Процедура ухвалення рішення була успішно завершена у середу", - йдеться у повідомленні.

Тепер рішення, яким санкції продовжуються на наступні пів року, має бути оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. Обмежувальні заходи, які передбачають заборону в’їзду та замороження активів, стосуються 1200 фізичних та юридичних осіб.

Раніше дипломати ЄС повідомляли, що Угорщина хотіла скасування обмежувальних заходів проти трьох російських олігархів. 

Нагадаємо, Єврокомісія планує рекомендувати скорочення фінансування адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо поширення хабарництва. 

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