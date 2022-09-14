Мінфін США запровадив чергові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох організацій та десятьох осіб в Ірані через зловмисну активність у кіберпросторі.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.

“Злочинці, які використовують програми-здирники та інші кримінальні суб’єкти, що діють у кіберпросторі – незалежно від походження чи місця розташування – атакують підприємства та критично важливу інфраструктуру по всьому світу й становлять безпосередню загрозу фізичній безпеці й економіці Сполучених Штатів та інших країн”, - заявив заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму і фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Всі особи й організації, проти яких запроваджені санкції США, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції. Це елітний підрозділ, на який спирається іранський режим.

Встановлення причетних та введення проти них санкцій відбувалося у спільній взаємодії Міністерства фінансів США разом з Мінюстом, Держдепартаментом, ФБР, Кіберкомандуванням США, АНБ, Агентством з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури, а також міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Росія з високою ймовірністю вперше застосувала у війні проти України придбаний в Ірані безпілотник. 13 вересня ЗСУ повідомили, що збили Shahed 136 біля Купʼянська – на території, яку українці успішно відвоювали.