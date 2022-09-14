ЄС частково зняв санкції з Януковича і Пшонки

Експрезидент із сином все ще перебувають в іншому санкційному списку.

Європейський Союз не продовжив повʼязані з розкраданням санкції проти експрезидента Віктора Януковича, його сина Олександра та ексгенпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема. Рішення було оприлюднено Офіційним журналом ЄС від 12 вересня, пише УП.

Термін дії цих санкцій сплив 6 вересня.

"На основі перегляду Радою даних щодо чотирьох осіб, відносно яких термін виконання обмежувальних заходів спливав 6 вересня, і інформації про їхні права на захист та ефективний судовий захист, (вони – ред.) мають бути виключені з Додатку I до Регламенту", – йдеться у журналі.

Санкції за розкрадання проти Януковича, Пшонки та їхніх дітей ЄС ухвалив навесні 2014 року, після цього обмежувальні заходи продовжувалися. Санкції передбачали замороження активів.

Нагадаємо, що це не означає зняття з Януковича санкцій – 4 вересня щодо нього і його сина вжили нових обмежувальних заходів за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності й безпеки держави.