Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
ГоловнаСвіт

У четвер Сі Цзиньпін обговорить з Путіним війну в Україні

Зустріч відбудеться на саміті Шанхайської організації співробітництва.

У четвер Сі Цзиньпін обговорить з Путіним війну в Україні
Фото: ЕРА/UPG

Лідер Китаю Сі Цзиньпін і Росії Володимир Путін обговорять війну в Україні під час зустрічі цього тижня в Узбекистані.

Про це пише BBC з посиланням на Кремль.

Сі розпочинає свою триденну поїздку до Казахстану у середу, 14 вересня. 

З Путіним він зустрінеться у четвер на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді (Узбекистан), який триватиме 15-16 вересня.

Президент РФ також зустрінеться з лідерами Індії, Пакистану, Туреччини та Ірану. Водночас його зустріч із лідером Китаю “має особливе значення”, заявив речник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Нагадаємо, ця поїздка стане першим закордонним візитом Сі за весь час пандемії коронавірусу. Вона пройде за кілька тижнів до того, як лідер КНР, швидше за все, порушить традицію і втретє очолить країну

Журналісти вважають, що зустріч Сі з Путіним та такий вибір місця для першого закордонного візиту сигналізують про важливість відносин РФ і КНР, навіть попри розвʼязану Москвою війну проти українців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також