У четвер Сі Цзиньпін обговорить з Путіним війну в Україні

Лідер Китаю Сі Цзиньпін і Росії Володимир Путін обговорять війну в Україні під час зустрічі цього тижня в Узбекистані.

Про це пише BBC з посиланням на Кремль.

Сі розпочинає свою триденну поїздку до Казахстану у середу, 14 вересня.

З Путіним він зустрінеться у четвер на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді (Узбекистан), який триватиме 15-16 вересня.

Президент РФ також зустрінеться з лідерами Індії, Пакистану, Туреччини та Ірану. Водночас його зустріч із лідером Китаю “має особливе значення”, заявив речник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Нагадаємо, ця поїздка стане першим закордонним візитом Сі за весь час пандемії коронавірусу. Вона пройде за кілька тижнів до того, як лідер КНР, швидше за все, порушить традицію і втретє очолить країну.

Журналісти вважають, що зустріч Сі з Путіним та такий вибір місця для першого закордонного візиту сигналізують про важливість відносин РФ і КНР, навіть попри розвʼязану Москвою війну проти українців.