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США вважають, що Росія може підлити олії в вогонь у конфлікті в Нагірному Карабасі, аби відволікти від України

Відповідне застереження висловив держсекретар Блінкен. 

США вважають, що Росія може підлити олії в вогонь у конфлікті в Нагірному Карабасі, аби відволікти від України
Фото: ЕРА/UPG

США занепокоєні, що Росія може підлити олії до вогню в конфлікті між Вірменією та Азербайджаном, який знову загорстрився цієї ночі. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що росіяни можуть піти на це, аби відвернути увагу від України, пише Reuters.

Блінкен закликав негайно припинити всі військові дії. Нічні бої стали найгіршими від 2020 року. 

"Чи намагатиметься Росія підлити олії в вогонь, щоб відвернути увагу від України, – це те, що нас завжди хвилювало", – сказав він.

Блінкен додав, що Москва також могла б використати свій вплив у регіоні, аби допомогти конфлікту згаснути.

Нагадаємо, сьогодні опівночі в Нагірному Карабасі розпочався новий спалах конфлікту, що триває десятиліттями. Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілах населених пунктів та влучанні в будинки цивільних. Азербайджан, зі свого боку, заперечує, що шкоди було завдано мирним людям. Станом на 9 ранку досягнуто домовленості про припинення вогню.

Єреван звернувся по допомогу до Росії, ОДКБ і ООН. Пашинян ствержує, що з ночі загинули 49 вірменських військових. 

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