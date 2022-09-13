В окрузі Лос-Анджелес у США підвтердили смерть від віспи мавп

У США в окрузі Лос-Анджелес підтвердили першу смерть від віспи мавп.

Про це повідомили Департамент охорони здоров'я Лос-Анджелеса разом із Центрами з контролю та профілактики захворювань.

“Мешканець мав серйозний імунодефіцит, і його госпіталізували”, – йдеться у повідомленні.

Для захисту приватності додаткову інформацію у цій справі не буде оприлюднено.

Людям з важким імунодефіцитом, які підозрюють, що у них є захворювання, рекомендують якнайраніше звернутися за медичною допомогою.

Зазначимо, як пише cnbc.com, віспа мавп могла стати причиною смерті дорослого американця ще у серпні – у штаті Техас. Хворий мав дуже ослаблену імунну систему.

Нагадаємо, в Україні станом на 7 вересня випадків цього захворювання, як і підозр на нього, не зафіксовано.

Віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.