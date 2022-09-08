В Україні немає випадків захворювання на вірус мавпячої віспи, - МОЗ

Необхідності у вакцинації також наразі немає.

У світі триває поширення віспи мавп. В Україні станом на 7 вересня випадків цього захворювання, як і підозр на нього, не зафіксовано.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Проте маємо бути пильними, зважаючи на міграцію та особливості епідемічних процесів", - зазначили в МОЗ.

Віспа мавп - віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

До основних симптомів віспи мавп належать:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м'язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.

Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри.

Для профілактики захворювання МОЗ радить уникати тісного контакту з людьми, у яких є симптоми; уникати контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий; регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційний засіб на спиртовій основі.

Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику, зважаючи на поширення захворювання. Раніше вакцинація проти віспи мавп здійснювалася лише в ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.

В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, зважаючи на відсутність зареєстрованих випадків та знижену ймовірність їх занесення. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію.

Нагадаємо, у США через віспу мавп оголошено надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я.