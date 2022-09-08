В Україні немає випадків захворювання на вірус мавпячої віспи, - МОЗ

У світі триває поширення віспи мавп. В Україні станом на 7 вересня випадків цього захворювання, як і підозр на нього, не зафіксовано.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Проте маємо бути пильними, зважаючи на міграцію та особливості епідемічних процесів", - зазначили в МОЗ.
Віспа мавп - віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.
До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.
До основних симптомів віспи мавп належать:
- гарячка,
- головний біль,
- міалгія (біль у м'язах),
- біль в спині,
- збільшені лімфатичні вузли,
- озноб,
- біль у горлі,
- закладеність носа,
- кашель,
- висип у вигляді пухирців.
Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.
Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.
Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри.
Для профілактики захворювання МОЗ радить уникати тісного контакту з людьми, у яких є симптоми; уникати контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий; регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційний засіб на спиртовій основі.
Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику, зважаючи на поширення захворювання. Раніше вакцинація проти віспи мавп здійснювалася лише в ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.
В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, зважаючи на відсутність зареєстрованих випадків та знижену ймовірність їх занесення. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію.
Нагадаємо, у США через віспу мавп оголошено надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я.