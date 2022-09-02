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ВООЗ передала Україні ще 11 автомобілів екстреної медичної допомоги

Автомобілі були передані на Львівщині.

ВООЗ передала Україні ще 11 автомобілів екстреної медичної допомоги
Фото: Пресслужба МОЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) передала українській стороні 11 автомобілів екстреної медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що російські окупанти прицільно нищать “швидкі”. Повністю знищено вже 87 авто, понад 360 викрадено окупантами або виведено з ладу. 

Зазначається, що від 24 лютого 2022 року ВООЗ та її партнери передали Міністерству охорони здоров’я України понад 30 автомобілів швидкої допомоги. 

До кінця року заплановано надати ще більше “швидких”.

Нагадаємо, в Україну доставили три автомобілі екстреної медичної допомоги. "Швидкі" придбали за співпраці посольства України в Казахстані та місцевого бізнесу за сприяння першої леді Олени Зеленської.

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