Миколаївська обласна станція переливання крові потребує запасів крові усіх груп, - Сєнкевич

В Миколаєві не вистачає донорської крові всіх груп та резус-факторів.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, наша обласна станція переливання крові потребує запасів крові усіх груп (резуси + та -)”, - повідомив Сєнкевич.

Здати кров можна завтра, 31 серпня, за адресою пров. Радіо, 2.

Донацію можна буде зробити з 8:00.

Нагадаємо, вчорашній денний масований обстріл Миколаєва окупанти здійснили 16 зенітними ракетами С-300. Обстріл призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоквартирних будинків, об’єктів транспортної інфраструктури.