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Миколаївська обласна станція переливання крові потребує запасів крові усіх груп, - Сєнкевич

Містян закликають здавати кров.

Миколаївська обласна станція переливання крові потребує запасів крові усіх груп, - Сєнкевич
Фото: allkharkov.ua

В Миколаєві не вистачає донорської крові всіх груп та резус-факторів.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, наша обласна станція переливання крові потребує запасів крові усіх груп (резуси + та -)”, - повідомив Сєнкевич.

Здати кров можна завтра, 31 серпня, за адресою пров. Радіо, 2.

Донацію можна буде зробити з 8:00.

Нагадаємо, вчорашній денний масований обстріл Миколаєва окупанти здійснили 16 зенітними ракетами С-300. Обстріл призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоквартирних будинків, об’єктів транспортної інфраструктури.

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