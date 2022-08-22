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Мешканці Сумщини навчаються надавати першу домедичну допомогу

Нові випускники в Сумській області з’являються щотижня.

Мешканці Сумщини навчаються надавати першу домедичну допомогу
Фото: Дмитро Живицький

У Шосткинський громаді Сумської області закінчили навчання перші слухачі курсу “Тактична медицина для українців”. Із 24 слухачів 23 успішно склали іспити і отримали відповідний сертифікат та аптечку. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Також у Сумах випустились ще дві групи з 60 чоловік. І так - щотижня”, - повідомив Живицький.

Він підкреслив, що випускники курсу на полі бою, в екстреній ситуації зможуть врятувати життя собі і своїм побратимам, цивільним, які потрапили під обстріл.

Таким чином, сотні навчаних людей зможуть врятувати тисячі життів.

Живицький зазначив, що кількість філіалів, де можна пройти навчання, буде збільшуватись, оскільки бажаючих пройти курс багато.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, перші 50 працівників українських вокзалів пройшли навчальний курс домедичної допомоги. Серед іншого, інструктори Червоного Хреста України навчали, як використовувати дефібриляторів. 

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