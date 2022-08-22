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В Україну доставили 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу Janssen

Вакцина має торговельну назву Jcovden.

В Україну доставили 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу Janssen
Фото: kyivcity.gov.ua

Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine доставив в Україну 100 тис. доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen в межах міжнародної ініціативи COVAX. Вакцина розподілена та доставлена у 21 область та місто Київ.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров’я України.

До прикладу, Дніпропетровська область отримала 10 тис. доз, Харківська – 6 тис., Чернівецька – 5 тис., Київська та Львівська – по 4 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden).

Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Має торговельну назву Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Призначена вона для людей віком від 18 років. В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу.

 

Нагадаємо, у світі знову почала зростати смертність від COVID-19. Кількість зареєстрованих летальних випадків від хвороби збільшилась на 35% за чотири тижні. Домінуючим штамом залишається омікрон. На варіант ВА.5 припадає понад 90% випадків, виявлених за липень-серпень.

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