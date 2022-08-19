Дніпропетровщина отримала 7 апаратів штучної вентиляції легень від United24

Очікується, що регіон отримає і інше медобладнання.

Амбасадор національної платформи United24 Андрій Шевченко відвідав Дніпропетровську область, для котрої за кошти United24 були придбані 7 апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Наші лікарі показали Шеві машини “швидкої”, які вже оснастили новими апаратами. Техніка “розумна” – зі штучним інтелектом. Сама “відслідковує” та підтримує дихання пацієнта”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко

Резніченко додав, що за кошти United24 Дніпропетровська область має отримати ще рентгени, наркозно-дихальні апарати та операційні столи.

Нагадаємо, державна організація Катару – фонд Qatar Fund For Development – перерахувала Міністерству охорони здоров’я України 5 мільйонів доларів у рамках ініціативи United24.