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У Данію на спеціалізоване лікування відправили ще 11 українців

У складі групи - евакуйовані жителі з мінно-вибуховими травмами.

У Данію на спеціалізоване лікування відправили ще 11 українців
Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я та Європейська комісія евакуювали в Данію на спеціалізоване лікування ще 11 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

За інформацією міністерства, у складі групи перебувають пацієнти з мінно-вибуховими травмами.

"Серед них є пацієнтка з Авдіївки, яка внаслідок ворожого обстрілу втратила кінцівку. Наразі вона прямує на протезування та реабілітацію. Пацієнтів супроводжують їхні родичі й близькі, враховуючи потребу в сторонній допомозі та підтримці через важкий стан, а також у подальшому післяопераційному догляді", - зазначили в МОЗ.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Спершу групу доставили до Львівщини. Тут стабілізували стан пацієнтів, а тоді відправили в Данію, щоб продовжити лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, раніше до Норвегії та Данії евакуювали на лікування 19 українців. 

Для пацієнтів із важкими травмами та опіками, які вони отримали внаслідок ракетного удару Росії по центру Вінниці, передбачили медичну допомогу в Польщі.

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