Міністерство охорони здоров’я та Єврокомісія евакуювали 19 українців на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ на Facebook.

Зокрема, серед пацієнтів є жінка, яка на початку березня постраждала від ворожих обстрілів під Києвом, і на сьогодні перебуває у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування. ЇЇ супроводжує син.

Загалом евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування. Спочатку хворих та поранених перевезли до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування до Норвегії та Данії.

Фото: МОЗ

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