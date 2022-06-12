На Тернопільщині троє людей загинули через зливу

Ввечері 11 червня у Тернопільській області внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому перебували троє людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України.

Рятувальники, що прибули на місце події, знайшли у воді легковий автомобіль, перевернутий на дах. Оскільки людей в машині не було, пошуки організували вздовж русла річки.

Сьогодні вранці, біля 6:00, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження.

Тіло однієї з пасажирок, дівчини 2009 р.н, знайшли о 9:20 за 5 км від автомобіля, а в 10:11 трохи нижче за течією виявили тіло другої загиблої, того ж року народження.

До пошуків були залучені понад 50 осіб - рятувальників, поліцейських та місцевого населення.

Нагадаємо, в Одеській області під час купання в замінованому морі підірвався чоловік.