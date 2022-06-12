Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ГоловнаСуспільствоВійна

Навчання в школах почнуть офлайн там, де дозволятиме безпекова ситуація, - МОН

Там, де розриваються бомби навчання не буде.

Навчання в школах почнуть офлайн там, де дозволятиме безпекова ситуація, - МОН
Фото: My.ua

Навчання в школах з 1 вересня можуть розпочати і в очному режимі. Але йдеться лише про ті регіони, де цьому дозволятиме безпекова ситуація.

Про це заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Ми маємо стриманий оптимізм і хочемо, щоб з 1-го вересня діти пішли офлайн до школи. Але, я наголошую, лише там, де дозволяє безпекова ситуація. Тобто там, де розриваються бомби, звичайно, навчання не буде", - пояснив Вітренко.

Він також розповів, що представниками уряду вже була проведена нарада щодо організації початку нового навчального року.

"Що стосується 1 вересня, то була проведена нарада за участю прем'єр-міністра України, на якій були присутні глава МОН та представники ДСНС. Було розроблено план для реалізації того, щоб вже з 1 вересня діти пішли до школи, а студенти в університети", - додав Вітренко.

Нагадаємо, що керівник ДСНС отримав завдання провести у закладах освіти аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і гарантування безпечного освітнього процесу.

А до перших класів у Києві на сьогодні зараховано 25 тисяч дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також