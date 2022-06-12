Окупанти поширюють фейки про мобілізацію жінок, - РНБО

Російські окупанти поширюють фейкові повідомлення про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Рядом промосковитських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ Шапталою, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно «до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років».

Однак ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим, пояснили у РНБО. Як нещодавно зауважив начальник Чернігівського територіального центру комплектування Гончарук: «якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок».

"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на «внутрішнього» споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - додали у РНБО.

Нагадаємо, що за неявку до військкомату без поважних причин в Україні передбачений штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень. За ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п'яти років в'язниці.

Також президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України.