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Від трьох до п'яти років в'язниці. У РНБО розповіли про наслідки ухилення від призову

Вручення повістки не означає мобілізацію.

Від трьох до п'яти років в'язниці. У РНБО розповіли про наслідки ухилення від призову
Фото: facebook.com/TerritorialDefenseOfKyiv

За неявку до військкомату без поважних причин в Україні передбачений штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень. За ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п'яти років в'язниці.

Про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє у Telegram.

Зазначається, що під час загальної мобілізації в Україні громадяни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

У РНБО пояснюють, що в повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Тобто, вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України. Він доручив Кабміну розглянути порушені в ній питання.

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