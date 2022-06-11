Обстріли на Донбасі і Дніпропетровщині, пожежа у Харкові. Як минула ніч у регіонах

Військові РФ обстріляли з вогнеметної системи "Солнцепек" селище Врубівка Луганської області, гатили з різних видів зброї по населених пунктах Донеччини.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адмінстрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 11 червня.

За добу у Дніпропетровській області зафіксовані чергові обстріли громад на межі з Херсонщиною. Двоє людей поранені, доправлені в лікарню. Є руйнування житла та адміністративних будівель.

У Запорізькій області ніч пройшла відносно спокійно. У районі Комишувахи ввечері та зранку з обох сторін працювала артилерія. Постраждалих серед мирного населення немає.

У Харкові внаслідок нічного обстрілу близько опівночі виникла пожежа у виробничій будівлі, горів також автомобіль. Постраждалих немає. В області протягом доби російські війська обстрілювали громади Чугуївського та Харківського районів. За добу отримали поранення п'ятеро мирних жителів.

У Луганській області росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою "Солнцепек", увійшли в Оріхове. Учора під час чергового обстрілу пошкоджень зазнало залізничне депо об’єднання "Азот". Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів.

У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Обстрілами пошкоджені також місцеві школа та кулінарний ліцей. Відомо про трьох загиблих і вісьмох поранених.

У Донецькій області російські війська з використанням стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракети, реактивних систем залпового вогню "Град", “Торнадо”, ”Ураган” завдали ударів по Авдіївці, Залізному, Миколаївці, Новомиколаївці, Високоіванівці, Черкаському, Першотравневому, Сухій балці та Птичому.

Унаслідок ворожих обстрілів зазнали пошкоджень п'ять приватних будинків, дві багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Поранені п'ятеро цивільних людей.

По всій Донеччині відсутнє газопостачання. Частково - вода та електрика (334 населені пункти знеструмлені).

У Миколаївській області вчора близько 16:00 росіяни обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Унаслідок обстрілів загинула одна людина.

Також ворог обстрілював деякі громади Баштанського району: Широківську (ввечері, обстріли переважно поза межами населених пунктів, попередньо без жертв та потерпілих), Інгульську (вночі, попередньо без потерпілих та пошкоджень) та Березнегуватську (інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється).

У Херсонській області вибухи, які тривали протягом кількох годин, було чути в Херсоні з п'ятої ранку. Про бойові дії повідомляють і жителі регіону, зокрема, напруженою залишається ситуація на кордонах областей та в Бериславському районі. Унаслідок боїв багато пошкоджених будинків, поранених мирних жителів, вбита худоба.

В області є проблема з ліками та дитячим харчуванням. Більшість банків у Херсоні не працюють, натомість починають відкриватися російські фінансові установи. Критичною ситуація стає в освітній та медичній сферах, більшість лікарів та вчителів відмовляються працювати з російськими загарбниками.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.

Нагадаємо, за даними Генштабу, вчора ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках чотирнадцять атак окупантів. Було знищено чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу “Орлан-10”.