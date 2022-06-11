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Ворог обстріляв прикордоння Сумщини, одна людина загинула

Окупанти гатили з мінометів та важкої артилерії.

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини, одна людина загинула
Наслідки обстрілів у Сумській області. Ілюстративне фото

Вчора окупанти кілька разів обстріляли з території Росії прикордонні райони Сумської області.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Після 10-ї ранку по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає”, – написав він.

Близько 13:00 по території Краснопільської громади ворог почав обстріл з важкої артилерії. За інформацією Живицького, від отриманих під час обстрілу поранень одна людина загинула.

Окрім того, додав очільник ОВА, о 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, випустивши 18 снарядів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає.

Нагадаємо, вночі 9 червня російські війська обстріляли Сумську область. Руйнувань та жертв не було. 

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