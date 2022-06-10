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З Лисичанська евакуювали ще 23 мешканців

Евакуацією людей займались волонтери.

З Лисичанська евакуювали ще 23 мешканців
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Сьогодні, 10 червня, волонтер Філіпп з Англії зі своєю бригадою вивіз із Лисичанська 23 мешканців.

Про це повідомив голова Луганської облвійськадміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

“Після того, як евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, а в самому місті Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли, після лікування - переключилися на Лисичанськ”, - повідомив Гайдай. 

Він додав, що евакуйовані, серед них двоє сєвєродончан, вже ночують у безпеці.

Нагадаємо, 9 червня співробітники Національної поліції, рятувальники та волонтери евакуювали 16 жителів Лисичанська, серед яких – троє дітей. 

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