Сьогодні, 10 червня, волонтер Філіпп з Англії зі своєю бригадою вивіз із Лисичанська 23 мешканців.

Про це повідомив голова Луганської облвійськадміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

“Після того, як евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, а в самому місті Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли, після лікування - переключилися на Лисичанськ”, - повідомив Гайдай.

Він додав, що евакуйовані, серед них двоє сєвєродончан, вже ночують у безпеці.

Нагадаємо, 9 червня співробітники Національної поліції, рятувальники та волонтери евакуювали 16 жителів Лисичанська, серед яких – троє дітей.