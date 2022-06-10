З Лисичанська вдалося евакуювати 16 мешканців, троє з них – діти, – Луганська ОВА

Кожна спроба виїхати з Луганщини – ризик для життя, але залишатися – ще небезпечніше.

Минулої доби співробітники Національної поліції, рятувальники та волонтери евакуювали 16 жителів Лисичанська, серед яких – троє дітей.

Про це написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що поліцейські протягом дня підвозили всіх охочих до визначеного місця евакуації, звідки спеціальним транспортом їх було доправлено до Донецької області.

“Дякую всім, хто шукає і збирає бажаючих, хто безпосередньо евакуює, хто зустрічає в безпечному регіоні України, рятує їх від "руського миру”, – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, тривають бої в Сєвєродонецьку й населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Минулої доби окупанти намагались штурмувати в напрямку Ниркового та Миколаївки, але ЗСУ завдали їм вогневого ураження.