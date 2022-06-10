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З початку війни в Україні у розшуку перебуває 147 дітей, – Клименко

Станом на 9 червня загинуло 263 дитини.

З початку війни в Україні у розшуку перебуває 147 дітей, – Клименко
Фото: Владислав Содель

В Україні з початку війни у розшуку перебувають 147 дітей.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Знайшли 2042 зниклі дитини, 147 діток ще знаходяться у розшуку”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора повідомили, що внаслідок війни в Україні постраждала більше ніж 751 дитина, зокрема загинуло 263 дитини.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 190, Харківській – 132, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

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