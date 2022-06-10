Євросоюз допоможе відновити український Маріуполь

Над планом відбудови Маріуполя після деокупації вже працюють.

Відбудовувати Маріуполь після деокупації допоможе Євросоюз.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Ми відновимо Україну. Ми маємо це зробити, і ми це зробимо, бо це наш моральний обов'язок", - сказала голова Єврокомісії.

За її словами, реконструкція міст має бути проведена “на кшталт Нового європейського Баухауза” - творчої ініціативи, що пов'язує “Європейський зелений курс” з організацією житлових приміщень.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що влада паралельно працює над масштабним планом відродження Маріуполя.

Нагадаємо, російська окупаційна влада в тимчасово окупованому Маріуполі почала видавати пенсії в рублях. В перерахунку на гривні пенсія складає 2,6 тис. гривень. Гроші для виплат завезли напередодні броньовиками.