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Воїни угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога

Ще на двох локаціях тривають бої з окупантом.

Воїни угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога
Фото: Пресслужба Угруповання Об’єднаних сил

Сьогодні, 9 червня, окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні. 

Сьогодні російські окупанти в Донецькій і Луганській областях зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів - 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію.

В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 10 танків;
  • 7 артилерійських систем;
  • 4 бойові броньовані машини;
  • 3 спеціальні броньовані автомобілі;
  • 4 одиниці автомобільної техніки;
  • 1 склад з боєприпасами.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Вони хочуть зберігати в них тіла вбитих російських окупантів.

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