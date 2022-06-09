Окупанти почали видавати пенсії в Маріуполі в рублях, - Андрющенко

За даними окупаційної влади в Маріуполі зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів.

Російська окупаційна влада в тимчасово окупованому Маріуполі почала видавати пенсії в рублях. В перерахунку на гривні пенсія складає 2,6 тис. гривень. Гроші для пенсій завезли передодні броньовиками.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

“Наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тис. маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів”, - повідомив Андрющенко.

Він додав, що видача пенсій перетворилась на чергове пекло і знущання.

Черга розписана до кінця місяця, але це не рятує від хамства та битви за виживання.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя хоче змусити місцеву молодь складати радянські нормативи ГТО.