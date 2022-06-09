Американські ветерани прибули в Україну для підтримки постраждалих на фронті українських військових

Ветерани армії США приїхали в Україну для того, щоб підтримати українських захисників, які отримали травми під час війни з Росією. Також вони поділяться досвідом створення сучасної лікарні для поранених солдатів.

Про це повідомив Медіацентр Україна.

Ветеран збройних сил США та паралімпієць Джосеф Вудке втратив обидві ноги після поранення на війні в Афганістані, і хотів би на власному прикладі показати українським ветеранам, що після ампутації життя не закінчується.

"Після того, як розпочалася ця війна, я подумав, що мені вдасться зустрітися з якимись ветеранами, розповісти свою історію, як відбувається процес реабілітації. Можливо, відповісти на якісь питання, які у них будуть", - розповів Вудке.

Колишній спецназівець США та співзасновник організації Aerial Recovery Group Джеремі Лок розповів, що їхня організація вже кілька місяців допомагає Україні.

Вже завтра, 10 червня, відбудуться консультації щодо створення в Україні сучасної лікарні для солдатів. Вона має бути створена за прикладом тієї, де лікуються американські ветерани. Для будівництва цієї лікарні планують залучити донорів.

Нагадаємо, ветерани та члени їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особами і мають підтвердження цього статусу, зможуть отримати одноразове грошове відшкодування – до 20 тис. гривень – на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи.

Як раніше повідомлялось, за словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, після війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення, яке постраждало від російської агресії.