Росіяни показують українським військовополоненим фейкові газети з новинами про “поразку ЗСУ”

Росіяни почати друкувати фейкові газети, в яких йдеться про “поразку ЗСУ” та “капітуляцію України”. Підроблені видання вони показують українським військовополоненим.

Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО України.

“Такі “креативні самвидави” від російської федеральної служби безпеки імітують популярну українську та західну пресу, та призначені для полонених, що ув’язнені в СІЗО Ростова-на-Дону”, – йдеться у повідомленні.

Загалом фейкові видання, що містять неправдиві відомості про повне захоплення України, насамперед покликані створити важелі маніпулятивного впливу на свідомість українських захисників, які потрапили в російський полон.

За словами засновника інтернет-ресурсу Gulagu.net Володимира Осєчкіна, таку маніпулятивну технологію використовують силовики РФ, ФСБ та ФСВП, для того, полонені підписували свідчення, наговорювали на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу.

Нагадаємо, окупанти розсилають фейкові повідомлення про повторний наступ на Київщину. Ворог намагається посіяти паніку у звільнених від окупації населених пунктах.