Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”

Окупанти переконують місцевих в тому, що вони тут назавжди.

Російських окупантів разом з сім'ями переселяють в захоплений Херсон та інші міста області.

Про це оперативне командування “Південь” повідомляє у Facebook.

Зазначається, що у Херсоні та деяких містах області з'являється інформація про те, що військові РФ перевозять туди свої сім'ї. Окупанти намагаються переконати місцевих, що вони приїхали назавжди.

"Самі ж сім'ї окупантів не приховують свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад стоденної окупації в рази вище, ніж в їхніх рідних російських регіонах", – повідомляють в ОК “Південь”.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони повідомили про те, що Росія мінує Херсонщину боєприпасами, виготовленими у 50-х роках минулого сторіччя.