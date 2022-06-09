Росія мінує Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя, - розвідка

Під час спроби встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах уже підірвалося кілька саперів-окупантів.

Росія мінує Херсонщину боєприпасами, виготовленими у 50-х роках минулого сторіччя.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, виготовленими в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах у Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж у передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій", - йдеться в повідомленні.

Під час спроби встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах уже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.

"З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", - зазначається в повідомленні.

Також, за даними ГУР, у результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій й водночас зазнали втрат у живій силі та техніці. Тому, намагаючись зупинити ЗСУ, російські загарбники терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

Нагадаємо, військові РФ замінували пляжі в селищі Лазурне Херсонської області. Раніше повідомлялося, що троє людей підірвалися на ворожій міні поблизу пансіонату "Парус".