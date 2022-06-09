ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія мінує Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя, - розвідка

Під час спроби встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах уже підірвалося кілька саперів-окупантів.

Росія мінує Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя, - розвідка
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Росія мінує Херсонщину боєприпасами, виготовленими у 50-х роках минулого сторіччя.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, виготовленими в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах у Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж у передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій", - йдеться в повідомленні.

Під час спроби встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах уже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.

"З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", - зазначається в повідомленні.

Також, за даними ГУР, у результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій й водночас зазнали втрат у живій силі та техніці. Тому, намагаючись зупинити ЗСУ, російські загарбники терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

Нагадаємо, військові РФ замінували пляжі в селищі Лазурне Херсонської області. Раніше повідомлялося, що троє людей підірвалися на ворожій міні поблизу пансіонату "Парус".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також