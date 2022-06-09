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Керівників однієї з партій викрили на продажі "прохідних" місць у своєму списку

Свої послуги вони оцінили у $2,5 млн.

Керівників однієї з партій викрили на продажі "прохідних" місць у своєму списку
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила керівників однієї з партій на вимаганні коштів за включенння особи до виборчого списку та "підтримку" в політичній кар’єрі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, голова однієї з політпартій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь "підготуватися" до наступних парламентських виборів і продати нібито "прохідне" місце у своєму списку. Свої послуги вони оцінили у $2,5 млн.

"Для цього розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника ПрАТ «Київводоканал» – для успішного старту політичної кар’єри. Кошти повинні були передаватись зловмисникам за графіком, складеним головою партії. Сума першого траншу становила $50 тис.", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому", під час передачі першої частини грошей.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч.3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) та ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Нагадаємо, в кінці січня голову фракції "Довіра" в Полтавській облраді та його брата затримали за вимагання грошей.

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