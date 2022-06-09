Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
ГоловнаСуспільствоВійна

У Генштабі розповіли, які безпілотники Росія використовує проти України

Найпоширеніший - це "Орлан-10".

У Генштабі розповіли, які безпілотники Росія використовує проти України
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росіяни у війні проти України використовують низку різних БПЛА. Зокрема такі як Гранат-1, Гранат-2, Гранат-4, Форпост, Елерон-3СВ, Застава та, чи не найпоширеніший, "Орлан-10".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил україни.

Зазначається, що "Орлани" не літають самі по собі, це - цілий комплекс обладнання і розрахунок. Комплекс "Орлан-10" складається з базової станції та декількох БПЛА. Комплекс з ПДК, стартової катапульти та 4 БПЛА може перевозитися на автомобілі УАЗ-469 або "Рись".

Пункт управління "Орлан-10" на базі КАМАЗу має можливість здійснювати управління не більше ніж чотирма безпілотними літальними апаратами з одного пункту управління.

"Такий «кунг» з антенами є цінною здобиччю для наших артилеристів. Просимо повідомляти ЗСУ про розташування такої техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти втратили в Україні вже 562 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також