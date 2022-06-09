У Генштабі розповіли, які безпілотники Росія використовує проти України

Росіяни у війні проти України використовують низку різних БПЛА. Зокрема такі як Гранат-1, Гранат-2, Гранат-4, Форпост, Елерон-3СВ, Застава та, чи не найпоширеніший, "Орлан-10".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил україни.

Зазначається, що "Орлани" не літають самі по собі, це - цілий комплекс обладнання і розрахунок. Комплекс "Орлан-10" складається з базової станції та декількох БПЛА. Комплекс з ПДК, стартової катапульти та 4 БПЛА може перевозитися на автомобілі УАЗ-469 або "Рись".

Пункт управління "Орлан-10" на базі КАМАЗу має можливість здійснювати управління не більше ніж чотирма безпілотними літальними апаратами з одного пункту управління.

"Такий «кунг» з антенами є цінною здобиччю для наших артилеристів. Просимо повідомляти ЗСУ про розташування такої техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти втратили в Україні вже 562 БПЛА оперативно-тактичного рівня.