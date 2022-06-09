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Ворог обстріляв у Харкові школу, кафе і магазин. Є загиблі й поранені

Після обстрілу також зникло ефірне телевізійне мовлення. 

Ворог обстріляв у Харкові школу, кафе і магазин. Є загиблі й поранені
Російські артилеристи на позиціях (Харківська обл)

Російські війська увечері 8 червня знову відкрили вогонь по Харкову. Унаслідок обстрілу близько 23:00 пожежі сталися в будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільної бібліотеки в Новобаварському районі.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще четверо зазнали травм. Інформація уточнюється, повідомили в ДСНС

"Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 людей особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані", – зазначили рятувальники.

Генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін уночі повідомив, що в Харкові тимчасово зникло ефірне телевізійне мовлення. 

Нагадаємо, що минула ніч у Харкові також пройшла з обстрілами. Загорілись гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення. 7 червня увечері ворог обстріляв Шевченківський района міста, унаслідок чого було поранено двох людей. 

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