МОЗ спростило кваліфікаційні вимоги до керівників закладів охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров’я своїм наказом затвердило зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Серед іншого, спрощено кваліфікаційні вимоги до керівників закладів охорони здоров’я.

“Відтепер на посаду керівника закладу охорони здоров’я може претендувати особа, яка у разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” має спеціалізацію “Організація і управління охороною здоров'я”, або вищу освіту другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, або 28 “Публічне управління та адміністрування”, або 1501 “Державне управління”, – йдеться у повідомленні.

Обов'язкова вимога щодо володіння державною мовою закріплена у кваліфікаційних вимогах до усіх посад.

Наказом також змінені кваліфікаційні вимоги до переліку посад фахівців, професіоналів та керівників, які мають освіту фармацевтичного спрямування.

“Діяльність фармацевта у теперішній час вийшла за рамки простого відпуску лікарських засобів, а поширюється на надання фармацевтичної допомоги, проведення діагностичних процедур, пропагування здорового способу життя, консультації інших спеціалістів сфери охорони здоров’я та інше”, – зазначили у МОЗ.

Також на пропозицію групи експертів МОЗ України за напрямом “Алергологія, дерматологія та імунологія” внесено зміни до кваліфікаційних характеристик лікаря-алерголога та лікаря-алерголога дитячого. Оновлені вимоги відповідають сучасним стандартам надання медичної допомоги хворим на алергічні захворювання.

Нагадаємо, що довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – це систематизований за видами економічної діяльності збірник описів видів трудової діяльності в Україні для використання кваліфікаційних характеристик професій працівників в установах та організаціях. Він визначає перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді, та визначає кваліфікаційні вимоги щодо певних посад.