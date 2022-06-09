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Загарбники обстрілюють Лисичанськ із озброєння великого калібру, який пробиває бетон, - Гайдай

Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька

Загарбники обстрілюють Лисичанськ із озброєння великого калібру, який пробиває бетон, - Гайдай
Обстріли Лисичанська
Фото: Сергій Гайдай

Російські окупанти обстрілюють Лисичанськ Луганської області з озброєння великого калібру, який пробиває бетон.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що через це жителям дуже небезпечно перебувати навіть в укриттях.

При цьому боїв усередині Лисичанська та навколо міста немає.

Щодо ситуації в Сєвєродонецьку, то за словами очільника Луганщини, тривають запеклі бої всередині населеного пункту.

"Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників", - додав Гайдай.

Він також повідомив, що точаться бої в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Є ризик, що загарбники спробують навести переправи через Сіверський Донець, оскільки через спеку рівень води у річці впав.

"Втрати рашистів значно перевищують наші", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше керівник Луганської ОВА повідомляв, що рашисти продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька, розстрілюючи мирні квартали і об’єкти промисловості Луганщини. В результаті обстрілів в області загинуло четверо людей.

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